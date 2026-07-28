Москва28 июл Вести.Зрение человека может ухудшиться из-за токсического воздействия в результате курения. Об этом заявила врач-офтальмолог Зарина Курачинова.

В беседе с NEWS.ru она пояснила, что курение негативно отражается на сосудах, что приводит к нарушению кровоснабжения глаз. При этом повышаются риски возрастных изменений. Курачинова отметила, что особое значение этот фактор имеет для людей с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сетчатки, катаракте или сосудистым нарушениям.

В офтальмологии здоровый образ жизни - не абстрактная рекомендация. Глазам нужно нормальное кровоснабжение, достаточное поступление кислорода и отсутствие постоянного токсического воздействия. Поэтому отказ от курения полезен не только для легких и сердца, но и для органов зрения подчеркнула врач

Ранее терапевт Екатерина Шитова назвала простые шаги, которые позволят человеку отказаться от курения. Она посоветовала сообщить о своем решении близким.