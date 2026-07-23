Врач дала советы, как лучше подготовиться к отказу от курения

Терапевт рассказала о необходимых шагах, чтобы бросить курить Врач дала советы, как лучше подготовиться к отказу от курения

Москва23 июл Вести.Ведущий врач-терапевт цифровой клиники Страхового дома ВСК Екатерина Шитова рассказала о шагах, которые помогут человеку начать процесс отказа от курения.

По словам врача, которые приводит NEWS.ru, в этом процессе может помочь смена привычных жизненных ритуалов, а также нужно четко наметить день отказа от курения и обязательно оповестить об этом близких.

Первое ключевое действие, чтобы бросить курить — четко выбрать "день Х" в ближайшие две-четыре недели и сообщить о нем близким. Полезно выписать личные причины бросить: здоровье, деньги, пример детям и держать список под рукой. Я прошу пациентов оценить готовность по шкале от нуля до 10. Если меньше семи, стоит дополнительно обсудить страхи: прибавка веса, раздражительность, "без сигареты не расслаблюсь" и заранее продумать, как с ними справляться сказала Шитова

Также терапевт отметила, что не стоит отказываться от посторонней помощи. Лучше всего обращаться к специалистам в личных консультациях или в группах, также звонки в профильные службы и использование онлайн-ресурсов существенно увеличивают вероятность того, что человек сможет надолго сохранить отказ от сигарет. В борьбе с никотиновой зависимостью важен комплексный подход, заметила эксперт.

За несколько дней до отказа от курения важно убрать сигареты, зажигалки, пепельницы, не держать "запас на всякий случай". Желательно изменить привычные ритуалы: другой маршрут до работы, кофе без "перекура", перерывы заполнять короткой прогулкой или дыхательными упражнениями. При острой тяге помогают правило "подождать пять минут", медленное питье воды, жвачка, быстрая ходьба. Для работы с выработанными паттернами поведения — имитация курения через "дыхательные палочки" или коктейльные трубочки. Индивидуальное или групповое консультирование, телефонные и онлайн‑службы поддержки статистически повышают шансы на длительный отказ от курения, добавила Шитова

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