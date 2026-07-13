Плач без причины может быть симптомом заболевания Невролог Демьяновская объяснила, о чем может свидетельствовать плаксивость

Москва13 июл Вести.Слезы без очевидных причин могут говорить о наличии заболевания. Об этом в интервью RT заявила невролог Екатерина Демьяновская. Она пояснила, что обычно плач помогает человеку справиться с сильными чувствами, снизить напряжение нервной системы.

Однако если плакать хочется постоянно и слезы начинают мешать жить, то это уже повод обратиться к врачам, отметила специалист.

Если человек в течение двух недель и более плачет практически ежедневно, теряет интерес к привычным занятиям, чувствует постоянную усталость, тревогу, нарушение сна, аппетита, присутствуют идеи самообвинения, самоуничижения, будущее видится исключительно в мрачных красках, это может быть проявлением депрессии. В такой ситуации важно не пытаться справиться самостоятельно, а обратиться к врачу добавила Демьяновская

Кроме того, повышенная эмоциональность может развиться после инсульта, черепно-мозговой травмы, при рассеянном склерозе и болезни Паркинсона, а также из-за заболеваний щитовидной железы и дефицита витаминов. В этой связи при повышенной плаксивости врачи рекомендуют не только обратиться к неврологу, но и сдать лабораторные анализы.