Москва9 июл Вести.Мигрень часто связана не с проблемными сосудами, а с воспалением в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Об этом сообщила RT врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, сосудистый спазм, который образуется за счет отека или воспаления в желудке или двенадцатиперстной кишке, вызывает боли в голове, тошноту и рвоту.

Где бы он (сосудистый спазм – прим. ред.) ни образовался, он все равно будет отдавать в голове, потому что все сосуды соединяются друг с другом, нервных окончаний там (в ЖКТ - прим. ред.) значительно больше, и болевой синдром там тоже выше сказала Лапа

5 июля заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Светлана Александрова заявила, что мигренью страдают до 15% жителей планеты. Чаще всего - женщины трудоспособного возраста из-за гормональных колебаний.