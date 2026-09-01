Москва1 сен Вести.Приступ сильной головной боли может говорить об инсульте. Об этом предупредила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-невролог Светлана Александрова в комментарии NEWS.ru.

Врач объяснила, что если такой симптом замечен впервые, то следует обратиться к медикам.

Особенно опасной считается головная боль, которая возникает резко, достигает высокой интенсивности за короткое время и значительно отличается от привычных ощущений рассказала Александрова

Невролог уточнила, что такой симптом может встречаться при кровоизлиянии в мозг. По ее словам, иногда такой приступ сильной головной боли может сопровождаться тошнотой, также может быть рвота, нарушение сознания, светобоязнь или сильная слабость.

Александрова добавила, что не каждая головная боль свидетельствует об инсульте, однако неожиданные интенсивные ощущения, особенно если они возникли впервые или наблюдаются вместе с неврологическими симптомами, требуют немедленной медпомощи.

Ранее невролог Александр Ткачев также перечислил возможные признаки инсульта.