В детской больнице им. Сперанского в Москве спасли пациента с редкой патологией В Москве врачи спасли мальчика с редкой патологией мочевыделительной системы

Москва9 сен Вести.В Москве врачи спасли ребенка с редкой патологией мочевыделительной системы. У маленького пациента обнаружили два камня в мочеточнике, расположение одного из них оказалось необычным. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения российской столицы в мессенджере МАХ.

11-летний мальчик поступил в больницу имени Сперанского с жалобами на почечные колики. При обследовании специалисты выявили наличие камней, при этом один находился у основного хода мочеточника.

Оказалось, что у мальчика был дивертикул мочеточника — слепой отросток, где скапливалась и застаивалась моча, из-за чего и сформировался камень. Его удалили, а дивертикул иссекли, чтобы предотвратить повторное образование камней рассказала заведующая отделением детской урологии-андрологии № 2 Галина Кузовлева

После оперативного вмешательства ребенок прошел необходимое лечение и уже выписан из больницы. Теперь ему предстоит наблюдаться у нефролога для контроля состояния почек.