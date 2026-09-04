На Урале врачи 118 дней боролись за жизнь пациента с панкреонекрозом

На Урале врачи спасли молодого человека после 40 дней реанимации На Урале врачи 118 дней боролись за жизнь пациента с панкреонекрозом

Москва4 сен Вести.Врачи вернули к жизни молодого свердловчанина после 40 дней реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области в MAX.

У мужчины обнаружили целый "букет" заболеваний - острый некротический панкреатит, гнойное воспаление тканей вокруг поджелудочной железы, сепсис и тромбоз. Все это осложнялось большой кровопотерей и диабетом. В результате, у мужчины развился одновременно септический и геморрагический шок.

Врачи контролировали инфекционный процесс, подбирали антибиотики, боролись с последствиями кровопотери и поддерживали функции организма в реанимации.

Это был исключительно тяжелый случай … Успех лечения стал результатом слаженной, фактически ежедневной командной работы хирургов, анестезиологов-реаниматологов, рентгенохирургов, специалистов лучевой диагностики, лабораторных служб и операционного блока рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга Кирилл Плаксин

За 118 дней, проведенных в стационаре, пациенту выполнили 22 операционных вмешательства, 40 дней он провел в реанимации. В настоящее время мужчина дома, его жизни ничего не угрожает.