Житель Урала, лишенный прав, попал в реанимацию после поездки на квадроцикле

На Урале мужчина попал в реанимацию после ДТП на квадроцикле Житель Урала, лишенный прав, попал в реанимацию после поездки на квадроцикле

Москва16 авг Вести.В селе Клевакинское Свердловской области произошло ДТП с участием местного жителя. Это произошло во время его поездки на квадроцикле, сообщает ГАИ по региону.

Мужчина опрокинулся на транспортном средстве утром 16 августа.

В результате происшествия водитель с травмами головы и переломами доставлен в реанимационное отделение городской больницы написано в сообщении автоинспекции

Назначена проверка.

Ранее 63-летний водитель был лишен водительских прав. Он имеет стаж вождения в 27 лет, семь раз привлекался к административной ответственности.