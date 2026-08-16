Москва16 авгВести.В селе Клевакинское Свердловской области произошло ДТП с участием местного жителя. Это произошло во время его поездки на квадроцикле, сообщает ГАИ по региону.
Мужчина опрокинулся на транспортном средстве утром 16 августа.
В результате происшествия водитель с травмами головы и переломами доставлен в реанимационное отделение городской больницынаписано в сообщении автоинспекции
Назначена проверка.
Ранее 63-летний водитель был лишен водительских прав. Он имеет стаж вождения в 27 лет, семь раз привлекался к административной ответственности.