Тульские врачи освоили операции по трансплантации печени Тульские хирурги впервые провели операцию по трансплантации печени

Москва8 июн Вести.Хирурги Тульской областной клинической больницы спасли 63-летнего пациента, который страдал тяжелой печеночной недостаточностью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

По его информации, операция по трансплантации печени проходила поэтапно, при поддержке ведущих специалистов НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Пациента поместили в реанимацию, однако уже через три дня перевели в обычную палату, а вскоре – выписали.

До этого подобные операции делали только в федеральных клиниках отметил Миляев

Он напомнил, что ранее в Тульской области уже освоили пересадку почки и костного мозга.

Теперь жители региона могут получать высокотехнологичную помощь рядом с домом в рамках проекта "Продолжительная и активная жизнь", подчеркнул губернатор.