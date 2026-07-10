Совместная работа врачей Приморья спасла двух пациентов с тяжелыми травмами Двое уссурийцев с травмами спасены благодаря транспортировке во Владивосток

Москва10 июл Вести.Медики Территориального центра медицины катастроф Владивостокской станции скорой медицинской помощи успешно перевезли двух пациентов с тяжелыми травмами из Уссурийска в Тысячекоечную больницу, где им оказали необходимую помощь, сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.

Первым пациентом стал 44-летний мужчина с переломом позвоночника, осложненным гемипарезом – частичной потерей силы и подвижности в правой половине тела. После консультации нейрохирурга Николая Чанышева было принято решение срочно перевести пациента во Владивосток. Эвакуацию выполнила бригада ТЦМК в составе врача-анестезиолога-реаниматолога Максима Клименко и медицинского брата-анестезиста Алексея Клименко отметили в пресс-службе

Через два дня бригада ТЦМК из врача скорой помощи Тимура Алиева и фельдшера Дмитрия Монченко транспортировала во Владивостокскую клиническую больницу №2 другого уссурийца: 42-летнему мужчине понадобилась помощь после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной при падении. Пациента подключили к аппарату ИВЛ и на всем пути контролировали жизненно важные показатели.

Оба пациента получили необходимое лечение в Тысячекоечной больнице и уже выписаны домой.