Опухоль весом более двух килограммов удалили пациенту в Свердловской области

Жителю Екатеринбурга удалили двухкилограммовую опухоль Опухоль весом более двух килограммов удалили пациенту в Свердловской области

Москва3 июн Вести.В Свердловском онкологическом диспансере врачи удалили с шеи пожилого пациента опухоль, которая весила более двух килограммов и достигла 15,5 сантиметра в длину, сообщает Life.ru.

Несколько месяцев житель Екатеринбурга не обращал внимания на то, что у него появилось новообразование, но, когда его стало видно в зеркале, он обратился к врачам.

Увидел в зеркале, что родинка на шее будто переместилась выше. Я уже потом понял, что это кожу сместила опухоль приводятся слова мужчины

Пациента направили в Свердловский областной онкодиспансер, где ему удалили липосаркому, которая проросла в мышцы и ветви шейного сплетения, а также приблизилась к позвоночнику и крупным сосудам, питающим мозг.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Медикам удалось отделить крупные сосуды от опухоли и полностью её удалить. Сейчас мужчина проходит комплексное противоопухолевое лечение.