Паразитарную кисту размером с апельсин удалили хирурги у московского подростка В Москве хирурги спасли подростка от паразитарной кисты печени

Москва25 июн Вести.Московские хирурги детской больницы имени Г. Н. Сперанского прооперировали 16-летнего подростка и удалили у него кисту печени размером с апельсин. Об этом сообщает Депздрав Москвы в мессенджере MAX.

Юноша недавно приехал в столицу из-за границы. Его госпитализировали с болями в животе и подозрением на кишечную инфекцию.

Во время проведения УЗИ врачи обнаружили крупное образование в печени, а дальнейшее обследование и анализы подтвердили наличие эхинококковой кисты. Внутри основного новообразования было более сотни дочерних кист размером от нескольких миллиметров до 3 см сказано в сообщении

Хирурги провели успешную операцию, во время которой удали образование. После этого юный пациент прошел противопаразитарную терапию и сейчас чувствует себя хорошо.

Эхинококковая киста — это паразитарное заболевание, вызванное личинками ленточных червей. От другого человека заразиться эхинококкозом невозможно. Инфицирование происходит при контакте с больными животными или их выделениями, а также при употреблении пищи, загрязненной яйцами паразита. При этом болезнь нередко протекает бессимптомно и обнаруживается случайно, уже на поздних стадиях.

Для минимизации риска заболевания необходимо тщательно мыть руки с мылом после контакта с животными, особенно с собаками, проводить регулярную противопаразитарную обработку домашних питомцев, мыть овощи, фрукты и ягоды в проточной воде, а также подвергать пищу, особенно животного происхождения, термической обработке. Кроме того, опасно пить сырую воду из открытых водоемов.

Среди симптомов болезни врачи называют боль, кашель, небольшое повышение температуры, ощущение тяжести в животе и аллергические реакции.