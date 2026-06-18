Ребенку из Тывы с редким пороком сердца провели уникальную операцию

В кардиоцентре Кузбасса спасли ребенка из Тывы с редким пороком сердца Ребенку из Тывы с редким пороком сердца провели уникальную операцию

Москва18 июн Вести.Полуторагодовалый ребенок из Кызыла, страдавший редкой врожденной патологией — аномальным дренажом легочных вен — был успешно прооперирован в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Кузбасса. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Из-за анатомических особенностей маленького пациента стандартная методика была неприменима.

Хирурги института впервые применили модернизированную технику: они перенаправили кровоток так, чтобы сохранить естественную циркуляцию крови и синусовый ритм сердца. Благодаря этому повторные операции в будущем ребенку не потребуются, подчеркнули в ведомстве.