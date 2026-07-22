Врачи Новокузнецка спасли пациентку с тяжелой травмой и сосудистой патологией

Врачи Кузбасса спасли пациентку с тяжелой травмой Врачи Новокузнецка спасли пациентку с тяжелой травмой и сосудистой патологией

Москва22 июл Вести.Новокузнецкие нейрохирурги совершили чудо и спасли пациентку с тяжелой травмой и сосудистой патологией, сообщил в MAX-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Женщина в возрасте 67 лет поступила с черепно-мозговой травмой и разрывом аневризмы сосудов головного мозга. Такое сочетание представляет смертельную угрозу.

Врачи Новокузнецкой горбольницы № 29 провели уникальную операцию. Медики оперативно поставили диагноз, удалили внутримозговую гематому, остановили кровотечение и спасли пациентке жизнь написал чиновник

В настоящее время женщина уже в сознании, ее жизни больше ничего не угрожает.