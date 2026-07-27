Mirror: в Австралии младенец выжил после остановки сердца на 26 минут

В Австралии младенец выжил после остановки сердца на 26 минут Mirror: в Австралии младенец выжил после остановки сердца на 26 минут

Москва27 июл Вести.В Австралии мальчик, чье сердце не билось 26 минут после рождения, полностью восстановился вопреки прогнозам медиков. Об этом сообщает Mirror.

В публикации отмечается, что у его матери на позднем сроке случилась отслойка плаценты, и ребенок родился без признаков жизни. Врачи, ожидавшие тяжелых последствий для мозга и отказа органов, посоветовали родителям попрощаться с сыном. Сердце малыша не билось 26 минут, однако медикам удалось восстановить сердечную деятельность.

После двухмесячного лечения ребенка выписали из больницы. Сегодня единственными последствиями перенесенной трагедии являются незначительные проблемы со слухом.

В материале говорится, что в настоящий момент мальчику 3 года, он ведет активный образ жизни и увлекается динозаврами.