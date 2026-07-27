Москва27 июлВести.В Австралии мальчик, чье сердце не билось 26 минут после рождения, полностью восстановился вопреки прогнозам медиков. Об этом сообщает Mirror.
В публикации отмечается, что у его матери на позднем сроке случилась отслойка плаценты, и ребенок родился без признаков жизни. Врачи, ожидавшие тяжелых последствий для мозга и отказа органов, посоветовали родителям попрощаться с сыном. Сердце малыша не билось 26 минут, однако медикам удалось восстановить сердечную деятельность.
После двухмесячного лечения ребенка выписали из больницы. Сегодня единственными последствиями перенесенной трагедии являются незначительные проблемы со слухом.
В материале говорится, что в настоящий момент мальчику 3 года, он ведет активный образ жизни и увлекается динозаврами.