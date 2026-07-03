Москва3 июл Вести.Через пять с половиной часов живым в морге нашли младенца, признанного врачами погибшим после падения в бассейн. Смерть 18-месячного Винсента Фьордилино констатировал врач Ариан Туси из медицинского центра Мерси Гилберт в Аризоне, куда доставили упавшего в воду ребенка.

Медик проигнорировал заявления полицейского и родителей о том, что ребенок дышит, сообщает газета Daily Mail. Врач распорядился прекратить реанимационные действия и проставил в документах время смерти.

Через пять с половиной часов один из сотрудников морга обнаружил полуторагодовалого малыша живым отмечает издание

Сразу после этого "воскресшего" мальчика доставили в детскую больницу Финикса. Проведенное МРТ-обследование повреждений мозга у ребенка не выявило. У выжившего младенца была обнаружена лишь небольшая гематома, которая может привести лишь к кратковременным и незначительным проблемам с удержанием равновесия.

Полиция после этого случая уже предъявила родителям пострадавшего в бассейне ребенка обвинения в жестоком обращении с детьми. Полиция выявила отягчающие обстоятельства происшествия – ребенок упал в бассейн дома за 750 тысяч долларов в то время, пока его родители курили "травку" и смотрели телевизионную трансляцию спортивных мероприятий. При этом следов алкоголя в анализах родителей пострадавшего ребенка обнаружено не было.

Телеканал ABC15 отмечает, что инцидент произошел еще 8 февраля во время трансляции Супербоула. Потребовалось несколько месяцев, чтобы опубликовать информацию о том, что ребенок не утонул. Ранее врачи опасались, что Винсент Фьордилино на всю жизнь останется инвалидом, ему потребуется постоянное медицинское сопровождение.

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