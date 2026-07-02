В Адыгее возбудили дело после смерти пенсионерки от укусов макаки

Пенсионерка умерла после укусов макаки в Адыгее В Адыгее возбудили дело после смерти пенсионерки от укусов макаки

Москва2 июл Вести.В Адыгее возбудили уголовное дело по факту смерти пенсионерки, которую покусала агрессивная макака. Об этом сообщили в СУ СКР и прокуратуре республики.

Инцидент произошел в частном домовладении в Тахтамукайском районе 2 июля. По данным следствия, 84-летняяя пенсионерка во время кормления белохвостой макаки открыла вольер, после чего животное напало на нее и покусало.

В результате массивной кровопотери пострадавшая скончалась на месте происшествия. Также животное напало на внука погибшей, мужчина доставлен в медицинское учреждение, ему оказана помощь сказано в сообщении

В СК уточнили, что примат принадлежат внучке погибшей пенсионерки. На территории дачи макака в числе других экзотических животных содержалась незаконно.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В свою очередь прокуратура начала проверку, в рамках которой даст оценку правомерности содержания животных в частном домовладении.