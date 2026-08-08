МЧС: в Магадане погибла пожилая женщина во время пожара в квартире Пожилая женщина погибла в результате пожара в Магадане

Москва8 авг Вести.В Магадане погибла пожилая женщина во время пожара в квартире. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Инцидент произошел вечером 7 августа в пятиэтажке на Марчеканском шоссе. На первом этаже загорелась комната. На место прибыли пожарные, им удалось потушить огонь в течение 17 минут.

Во время разведки и тушения в квартире была обнаружена женщина 1961 года рождения без признаков жизни уточнили в ведомстве на платформе МАХ

Площадь возгорания составила 10 кв м. В настоящее время следственные органы и дознаватели МЧС выясняют причины произошедшего.