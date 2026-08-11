В Вологде возбуждено дело после гибели двух человек во время пожара

Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в Вологде В Вологде возбуждено дело после гибели двух человек во время пожара

Москва11 авг Вести.В Вологде возбудили уголовное дело по факту гибели двух женщин во время пожара в жилом доме. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, ночью 11 августа в квартире дома в 1-м микрорайоне загорелась квартира. После тушения огня там были найдены тела 55-летней хозяйки и ее знакомой.

Следственным отделом по городу Вологде СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) говорится в сообщении

Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти и пожара.