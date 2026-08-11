Москва11 авгВести.В Вологде при пожаре в жилом доме погибли два человека, шесть человек эвакуировались самостоятельно, еще двоих спасли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Возгорание на третьем этаже жилого дома в 1-м микрорайоне произошло рано утром 11 августа.
До прибытия пожарных на улицу вышли 6 жильцов, еще двоим понадобилась помощь газодымозащитников. В квартире огнеборцы обнаружили двух человек, к сожалению, они погибли. Их личности устанавливаютсяговорится в сообщении
Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работали 39 специалистов и восемь единиц техники.