Москва3 июл Вести.38-летняя мать троих детей Дарлинг Эркулес стала жертвой нападения змеи в Гондурасе. Змея ужалила ее в деревне Ла-Хутоса в департаменте Кортес на севере страны. Женщину сразу доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней вели борьбу медики.

Спасти женщину не удалось. Ее убил яд одной из самых опасных змей в мире - обыкновенной кайсаки (Bothrops asper). Кайсаки относятся к роду гадюковых, они обитают в Центральной Америке. Змеи вырастают до 2,5 метра в длину. При укусе змея впрыскивает в тело жертвы до 10 миллилитров яда.

Погибшая от укуса кайсаки Дарлинг Эркулес была очень верующим человеком. За несколько дней до смерти она оставила в соцсетях запись, обращенную к Богу.

Все, что дал мне Господь, прекрасно написала многодетная мать

В Гондурасе, по статистике, порядка 80 процентов жертв рептилий приходится на кайсак. Если укушенному удается выжить, то в 6 процентах случаев медикам приходится ампутировать пораженные ядом кайсаки конечности.

Герпетологи рассказали о причинах активизации змей на территории Новой Москвы. Активизацию гадюк они объяснили богатой кормовой базой. Кроме того, профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета Алексей Гилев отметил зависимость частоты контактов людей со змеями от погодных условий. По его мнению, змей не стало больше. Но если лето дождливое, то после дождей они выползают погреться.