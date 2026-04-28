Москва28 апрВести.Бездомная собака стала героем в Индии после того, как спасла 30 детей от ядовитой змеи и погибла, пишет Times of India.
Дворняга по кличке Кали бегала вокруг детского сада, в котором находились дети. Внезапно рядом с детьми появилась ядовитая змея. Собака среагировала на змею быстрее воспитателей, бросилась на нее и храбро сражалась. Однако змея успела укусить Кали, в результате чего собака погибла.
Кали поразила местных жителей своим храбрым поступком, поэтому ее хоронили по традициям похорон людей.
Ранее в Индии день рождения закончился смертельной стрельбой.