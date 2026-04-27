Москва27 апр Вести.Житель Индии устроил стрельбу на вечеринке в честь своего дня рождения, в результате чего погибли три человека, сообщает Times of India.

Торжественное мероприятие проходило в спортивном зале, по его завершении гости переместились к дому именинника. Тогда три друга схватили виновника торжества и размазали торт по его лицу. Мужчину настолько разозлила шутка друзей, что ссора переросла в стрельбу, в результате которой погибли трое мужчин, решивших пошутить. Полиция ищет подозреваемого, который скрылся с места происшествия.