Москва1 авг Вести.Во время свадебного банкета в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Гости эвакуировались из здания самостоятельно. Об этом рассказал ИС "Вести" очевидец произошедшего.

В заведении, согласно информации СМИ, отмечали свадьбу представители элиты. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в заведении сработало самодельное взрывное устройство. После этого посетители ресторана выбегали из него без обуви, отметила очевидец.

Из подъезда, когда я вышла, уже видела выбегали люди из [ресторана]. Женщины нарядные босиком несли свои туфли, несли в руках мужчины тоже. Мужчина один был без рубашки, у него была окровавленная майка. Именно на улице как будто взрыв произошел, а не внутри помещения. Люди помогали, мужчины выводили женщин, вели их под руки… Было все оцеплено, машинам уже нельзя было сюда заезжать. Кто-то… усаживал женщин, кто-то выводил их вниз по лестнице, в сторону Баррикадной, в сторону площади поделилась очевидец

По данным МВД, 3 человека погибли, 15 пострадали. Один из трех погибших - охранник. Мужчина не пустил в заведение женщину с взрывным устройством, сообщили в НАК. На месте взрыва работают следователи и криминалисты. Пострадавшим при взрыве оказывается вся необходимая медпомощь.

Ближайшие станции метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" работают в штатном режиме.