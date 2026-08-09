Москвич лечил "больной" зуб, а попал в реанимацию с инфарктом В Москве мужчина лечил зуб, но боль оказалась симптомом инфаркта

Москва9 авг Вести.Житель Москвы пришел к стоматологу с жалобой на острую боль в зубе, которая отдавала в горло и грудь. Снимок подтвердил, что проблемный зуб действительно требовал внимания. Но врачи сразу поняли, что такая боль не может исходить только от челюсти. Об этом сообщил канал Mash на платформе MAX.

Специалисты лечили мужчину в течение нескольких недель, делали повторные обследования вместе с челюстно-лицевым хирургом, но не находили причин, почему боль не уходит. Они не раз советовали пациенту проверить сердце. Но он был уверен, что проблем со здоровьем у него нет, и игнорировал рекомендации.

Москвич полтора месяца лечил "больной" зуб, а в итоге попал в реанимацию с инфарктом — врачи все это время отправляли его к кардиологу, но он не верил, что проблема в сердце говорится в публикации

Спустя полтора месяца мужчина пришел в другую клинику - там ему заявили, что лечили "не тот зуб", и назначили новое лечение. Супруга настояла на визите к кардиологу. Врач сразу заподозрил опасность и вызвал скорую прямо из кабинета. Пациента доставили в реанимацию с инфарктом, ему установили стент. В настоящее время угрозы жизни нет.

По словам стоматологов, если бы мужчина продолжил лечение зуба с анестезией в таком состоянии, последствия могли быть фатальными.