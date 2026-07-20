В подмосковном Пушкино молодая пара устроила свадьбу в больнице Сотрудники ЗАГСа зарегистрировали брак в больнице в подмосковном Пушкино

Москва20 июл Вести.В подмосковном Пушкино молодые люди зарегистрировали брак прямо в больнице. Об этом пишет MK.RU.

По данным издания, 30-летние жених и невеста планировали поехать в отпуск, а затем расписаться в ЗАГСе. Их планы прервали сильные боли в животе у мужчины. Жениха госпитализировали в Пушкинскую больницу, и вскоре выяснилось, что у него острый панкреонекроз, причем ферменты уже начали разрушать поджелудочную железу.

В реанимации пациент провел 30 дней, у него открылось кровотечение и отказал кишечник. Мужчина перенес 8 операций и похудел на 43 кг. Его невеста все это время ухаживала за ним.

Сотрудники ЗАГС, узнав о необычном случае, приехали в больницу к пациенту. Медики помогли украсить палату, невеста облачилась в белый сарафан, и в итоге брак был зарегистрирован в медучреждении, в присутствии врачей и медсестер говорится в публикации

Спустя 110 дней после госпитализации мужчину выписали, и он отправился домой к жене. Пара планирует обвенчаться.