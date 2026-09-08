Москва8 сен Вести.Хирурги детской больницы Альметьевска спасли жизнь двухлетнего ребенка, проглотившего 15 магнитных кубиков от конструктора. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

По его словам, ребенок поступил в хирургическое отделение Альметьевской детской районной больницы. Мама мальчика сообщила, что он проглотил несколько магнитиков размером 2 на 2 миллиметра.

Рентген показал, что в желудочно-кишечном тракте магнитный столбик из 15 кубиков. Восемь из них застряли в желудке, семь – в тонком кишечнике. Две цепочки примагнитились друг к другу через стенки органов, это создавало угрозу сдавления тканей и развития перитонита говорится в сообщении

Эндоскопическое оборудование позволило провести операцию без разрезов. Однако один из магнитов оказался в складке слизистой желудка, поэтому врачам пришлось работать практически вслепую. Все магнитные кубики были извлечены без повреждения тканей. Несколько магнитов вышли естественным путем на вторые сутки.

Контрольный снимок подтвердил, что стенки желудка и кишечника целы.

Ребенка в ближайшее время выпишут домой.