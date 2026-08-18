Беременную с двумя остановками сердца спасли в Татарстане

Врачи Татарстана спасли беременную с двумя остановками сердца Беременную с двумя остановками сердца спасли в Татарстане

Москва18 авг Вести.В Татарстане врачи спасли беременную женщину, у которой дважды останавливалось сердце, сообщили в пресс-службе РКБ Татарстана.

40-летняя женщина поступила в больницу с угрозой преждевременных родов, ее положили в отделении патологии беременности, где она провела неделю.

Когда начались схватки, будущая мама внезапно потеряла сознание. У нее упало давление и начались проблемы с дыханием. Женщине диагностировали эмболию околоплодными водами и кардиопульмональный шок.

В этот момент сердце женщины останавливается, анестезиологи-реаниматологи проводят успешную реанимацию и запускают сердцебиение. Практически за одну минуту акушеры-гинекологи извлекают малыша, чье сердце также остановилось из-за маминого сказано в сообщении учреждения в MAX

В тяжелейших условиях врачи дважды смогли запустить сердцебиение матери, преодолеть массивное кровотечение, стабилизировать пациентку и спасти малыша.

Накануне мама и ее новорожденный сын в удовлетворительном состоянии были выписаны домой.

В публикации уточняется, что несмотря на то, что 90% подобных случаев в мире заканчиваются летальными исходами, команде Перинатального центра РКБ Татарстана удалось сохранить две жизни.