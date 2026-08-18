Москва18 авгВести.В Татарстане врачи спасли беременную женщину, у которой дважды останавливалось сердце, сообщили в пресс-службе РКБ Татарстана.
40-летняя женщина поступила в больницу с угрозой преждевременных родов, ее положили в отделении патологии беременности, где она провела неделю.
Когда начались схватки, будущая мама внезапно потеряла сознание. У нее упало давление и начались проблемы с дыханием. Женщине диагностировали эмболию околоплодными водами и кардиопульмональный шок.
В этот момент сердце женщины останавливается, анестезиологи-реаниматологи проводят успешную реанимацию и запускают сердцебиение. Практически за одну минуту акушеры-гинекологи извлекают малыша, чье сердце также остановилось из-за маминогосказано в сообщении учреждения в MAX
В тяжелейших условиях врачи дважды смогли запустить сердцебиение матери, преодолеть массивное кровотечение, стабилизировать пациентку и спасти малыша.
Накануне мама и ее новорожденный сын в удовлетворительном состоянии были выписаны домой.
В публикации уточняется, что несмотря на то, что 90% подобных случаев в мире заканчиваются летальными исходами, команде Перинатального центра РКБ Татарстана удалось сохранить две жизни.