Минздрав Приморья: во Владивостоке врачи спасли жизнь малыша до его рождения

Врачи в Приморье спасли жизнь ребенка до его рождения Минздрав Приморья: во Владивостоке врачи спасли жизнь малыша до его рождения

Москва15 сен Вести.Специалисты перинатального центра Приморского края спасли беременную женщину и ее еще не родившегося ребенка от опасного нарушения сердечного ритма, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

Во время планового УЗИ беременной жительницы Владивостока у ребенка выявили редкое и опасное нарушение сердечного ритма: сердце билось с частотой более 270 ударов в минуту. Врачи провели срочную телемедицинскую консультацию с НМИЦ имени В.И. Кулакова в Москве.

Лечение начали сразу. Затем пациентку транспортировали в Москву, где сердцебиение малыша удалось полностью восстановить отмечается в сообщении

Мама и ребенок остались под наблюдением специалистов до родов.