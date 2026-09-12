Москва12 сен Вести.Врачи больницы №1 Владивостока оперативно поставили диагноз и предотвратили инфаркт у 39-летней женщины, поступившей по скорой с сильнейшими болями в груди, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Состояние поступившей было крайне тяжелое. ЭКГ не показывала ишемических изменений, а тест на наличие инфаркта был отрицательным. Но врачи увидели серьезные факторы риска: избыточную массу тела, гипертония и курение. Женщину направили на исследование сосудов, снабжающих сердце. Оно показало, что один из главных сосудов был закупорен на 90%.

До обширного инфаркта оставались считанные часы. Пациентке экстренно установили стент и восстановили кровоток отмечается в сообщении

Благодаря профессионализму медиков восстановление пациентки шло хорошими темпами, болей в груди больше не было.