Москва31 авгВести.Специалисты регионального сосудистого центра больницы №1 Приморского края за недавнее время спасли шестерых мужчин с острым инфарктом, им было меньше 40 лет, сообщается MAX-канале Минздрава региона.
По данным ведомства, пациенты поздно обращались за помощью, игнорировали боль в груди и между лопатками, списывая дискомфорт на "остеохондроз". Практически все они были активными курильщиками.
Всем экстренно выполнили коронарное стентированиесказал заведующий кардиологическим отделением Илья Фомин
Он добавил, что после процедуры состояние стабилизировалось, пациенты выписаны, теперь они наблюдаются амбулаторно.