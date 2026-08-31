Минздрав Приморья: врачи спасли шестерых мужчин с инфарктом в возрасте до 40 лет

Врачи Приморья спасли от инфаркта шестерых мужчин в возрасте до 40 лет Минздрав Приморья: врачи спасли шестерых мужчин с инфарктом в возрасте до 40 лет

Москва31 авг Вести.Специалисты регионального сосудистого центра больницы №1 Приморского края за недавнее время спасли шестерых мужчин с острым инфарктом, им было меньше 40 лет, сообщается MAX-канале Минздрава региона.

По данным ведомства, пациенты поздно обращались за помощью, игнорировали боль в груди и между лопатками, списывая дискомфорт на "остеохондроз". Практически все они были активными курильщиками.

Всем экстренно выполнили коронарное стентирование сказал заведующий кардиологическим отделением Илья Фомин

Он добавил, что после процедуры состояние стабилизировалось, пациенты выписаны, теперь они наблюдаются амбулаторно.