Москва6 авгВести.Поступившей экстренно во Владивостокский клинический родильный дом №3 34-летней жительнице Находки с подозрением на редкую форму внематочной беременности, врачи сохранили репродуктивную функцию, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.
По данным ведомства, благодаря слаженной работе докторов диагноз удалось быстро подтвердить.
Учитывая молодой возраст женщины и ее желание иметь детей, была выполнена успешная операция малоинвазивным методомотмечается в сообщении
Пациентка уже выписана домой.