Врачи в Приморье сохранили женщине возможность снова стать мамой

Хирурги сохранили жительнице Приморья репродуктивную функцию Врачи в Приморье сохранили женщине возможность снова стать мамой

Москва6 авг Вести.Поступившей экстренно во Владивостокский клинический родильный дом №3 34-летней жительнице Находки с подозрением на редкую форму внематочной беременности, врачи сохранили репродуктивную функцию, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

По данным ведомства, благодаря слаженной работе докторов диагноз удалось быстро подтвердить.

Учитывая молодой возраст женщины и ее желание иметь детей, была выполнена успешная операция малоинвазивным методом отмечается в сообщении

Пациентка уже выписана домой.