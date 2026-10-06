В Приморье врачи оказали помощь беременной женщине с высоким давлением Врачи Приморья спасли беременную женщину с высоким артериальным давлением

Москва6 окт Вести.Специалисты Лесозаводской городской больницы в Приморском крае оказали помощь беременной женщине с высоким артериальным давлением, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

По данным ведомства, женщина, ожидающая третьего малыша, поступила в тяжелом состоянии в больницу поселка Восток. Давление – 180/110, которое не снижалось после оказанной помощи. Местные врачи запросили поддержку экспертов приморского перинатального центра. Эксперты скорректировали терапию – состояние женщины стабилизировалось. Было решено продлить беременность до максимально возможного срока. За пациенткой отправилась санавиация.

Благодаря слаженной работе врачей удалось спасти жизнь и здоровье мамы и малыша говорится в сообщении

Сейчас женщина в краевом роддоме, где готовится к родам.