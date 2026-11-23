В Приморье врачи провели операцию беременной, спасли жизнь ей и будущему ребенку

Врачи в Приморье спасли жизнь будущей маме и ребенку В Приморье врачи провели операцию беременной, спасли жизнь ей и будущему ребенку

Москва23 ноя Вести.Врачи Владивостокской клинической больницы №1 спасли 34-летнюю женщину с редким осложнением беременности, сохранив жизнь будущему малышу, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Она поступила в гинекологическое отделение больницы в тяжелейшем состоянии. Это была ее первая долгожданная беременность после длительного лечения от бесплодия и успешного ЭКО. Врачи выявили низкий гемоглобин, полный живот крови – почти литр, а также установили, что развивается один эмбрион, второй – с патологией.

Врачи приложили все силы, чтобы сохранить ребенка. Они провели ювелирную операцию по иссечению лопнувшей трубы, остановили кровотечение говорится в сообщении

Сейчас она восстановила силы, будущий малыш развивается нормально.