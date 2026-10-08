С начала года в Приморье спасли 46 младенцев с экстремально низкой массой тела

В Приморье врачи спасли 46 младенцев с экстремально низкой массой тела С начала года в Приморье спасли 46 младенцев с экстремально низкой массой тела

Москва8 окт Вести.В Приморском крае врачи с начала года спасли 46 детей, которые появились на свет раньше срока с весом менее 1 кг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Специалисты приморского краевого перинатального центра спасли жизни детей, которые появились на свет раньше срока. Вес каждого из них был меньше одного килограмма. Самый маленький пациент в этом году весил всего 460 граммов. Крошечная малышка при рождении умещалась на ладони говорится в канале ведомства на платформе MAX

В министерстве обратили внимание, что все малыши получили помощь благодаря современному оборудованию, которое поступило в медучреждение по нацпроекту "Семья".