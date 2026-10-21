Вес самого маленького спасенного новорожденного в Подмосковье составил 367 г

Подмосковные неонатологи назвали вес самого маленького новорожденного Вес самого маленького спасенного новорожденного в Подмосковье составил 367 г

Москва21 окт Вести.Самый маленький вес недоношенного новорожденного, спасенного врачами в Московской области, составил 367 г. Об этом ТАСС рассказал зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

В практике подмосковных врачей-неонатологов есть случай выхаживания ребенка с массой тела 367 г - это самый маленький пациент, которого удалось спасти уточнил министр

С начала года неонатологи выходили более 3,1 тысяч родившихся раньше срока детей. Часть из них появилась на свет с экстремально низкой и очень низкой массой тела - менее 1,5 кг.

В Подмосковье для оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным создана трехуровневая система родовспоможения, отметил Забелин. В нее входят роддома, перинатальные центры, а также Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.