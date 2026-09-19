Москва19 сен Вести.На 26-й неделе беременности врачи роддома №3 Владивостока провели женщине экстренное кесарево сечение, спасли новорожденного весом 830 граммов, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Малыша сразу перевели в реанимацию. Первую неделю он был под круглосуточным наблюдением на ИВЛ. После перевели в профильное учреждение. За 1 месяц и 14 дней его вес вырос с 830 до 1460 граммов