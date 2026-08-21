Москва21 авгВести.Во Владивостоке родился маленький богатырь, который весит более 5,5 кг. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Как уточняется, ребенок стал первенцем в семье молодых родителей.
В Приморском краевом перинатальном центре на свет появился мальчик весом 5600 граммов и ростом 5️9 сантиметровотметила пресс-служба регионального правительства в мессенджере МАХ
Врачи заранее знали о предполагаемом весе малыша и тщательно подготовились к родам. Была проведена плановая операция кесарева сечения, чтобы минимизировать риски.