В Приморском крае на свет появился мальчик весом 5600 граммов

Во Владивостоке родился богатырь, его вес – более 5,5 кг В Приморском крае на свет появился мальчик весом 5600 граммов

Москва21 авг Вести.Во Владивостоке родился маленький богатырь, который весит более 5,5 кг. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Как уточняется, ребенок стал первенцем в семье молодых родителей.

В Приморском краевом перинатальном центре на свет появился мальчик весом 5600 граммов и ростом 5️9 сантиметров отметила пресс-служба регионального правительства в мессенджере МАХ

Врачи заранее знали о предполагаемом весе малыша и тщательно подготовились к родам. Была проведена плановая операция кесарева сечения, чтобы минимизировать риски.