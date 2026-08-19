Москва19 авгВести.Шесть пар близнецов и двойняшек появились на свет за последние семь дней в Приморском крае, сообщила пресс-служба регионального минздрава в мессенджере МАХ.
В крае на свет появились 292 ребенка: 159 девочек и 133 мальчика. Впервые родителями стали 132 семьи; 47 семей стали многодетными – у них родились третьи детинаписали в пресс-службе
Там также уточнили, что в Находкинском роддоме за это время родились восемь мальчиков и 16 девочек. Среди них есть третьи, четвертые, пятые и даже шестые дети в семье.