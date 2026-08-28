В Ростове-на-Дону врачи приняли роды у 12-летней девочки В Ростовском перинатальном центре 12-летняя школьница родила ребенка

Москва28 авг Вести.В перинатальном центре Ростова-на-Дону 12-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на сотрудников медицинского учреждения.

Информация об этом случае передана в правоохранительные органы.

Расследование проводится в Запорожской области рассказал изданию главврач центра Максим Уманский

Органы опеки собираются передать малыша биологическим родственникам ребенка – в кровную семью.

Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что жительница Подмосковья, у которой уже есть 13 детей, родила двойню.