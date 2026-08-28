Москва28 авгВести.В перинатальном центре Ростова-на-Дону 12-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на сотрудников медицинского учреждения.
Информация об этом случае передана в правоохранительные органы.
Расследование проводится в Запорожской областирассказал изданию главврач центра Максим Уманский
Органы опеки собираются передать малыша биологическим родственникам ребенка – в кровную семью.
Других подробностей не приводится.
Ранее стало известно, что жительница Подмосковья, у которой уже есть 13 детей, родила двойню.