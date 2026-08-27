В Подмосковье многодетная мать родила двойню, теперь в семье 15 детей

Жительница Подмосковья, у которой уже 13 детей, родила двойню В Подмосковье многодетная мать родила двойню, теперь в семье 15 детей

Москва27 авг Вести.В роддоме Московского областного центра охраны материнства и детства провели экстренное кесарево сечения многодетной матери, которая родила двойню. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Для пациентки это была уже третья многоплодная беременность, а всего в семье растет 13 детей. В этот раз ситуация осложнялась тазовым предлежанием двойни, поэтому мы приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения уточняется в сообщении

На свет появились мальчик весом 2600 граммов и девочка – 2700 граммов. У многодетной матери это первая операция, все предыдущие роды были естественными.

На данный момент мама вместе с детьми уже выписались и находятся дома.