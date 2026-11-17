Москва17 нояВести.Врачи краевого неонатального центра во Владивостоке спасли младенца, родившегося в Находке с весом 625 граммов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.
Тимур стал третьим ребенком в семье. Роды у его матери начались стремительно, когда она находилась дома.
За ним выехала бригада краевого неонатального центра, но в пути в машину скорой, где в кувезе находился младенец, врезался неуправляемый автомобиль. Никто не пострадал, но транспортировка стала невозможна. Чтобы не терять время, за мальчиком отправили вертолет санавиации – Тимура благополучно доставили в краевую детскую клиническую больницу №1написали в пресс-службе
Спустя три месяца в неонатальном центре мальчик набрал вес почти до трех килограммов и готовится к выписке вместе с мамой Евгенией.