Москва25 сен Вести.В городе Владивостоке Приморского края местная жительница родила малыша весом, превышающим 5 кг. Об этом сообщает минздрав региона.

Новорожденный появился на свет во владивостокском роддоме №3.

В Приморье родился богатырь весом более 5 кг! сказано в сообщении министерства

Точный вес младенца, которого назвали Максимом, – 5 кг 10 г. Сама роженица отметила, что изначально по УЗИ его вес прогнозировался на уровне 4,7 кг.

Это второй сын у женщины. Первый родился 13 лет назад, его вес при рождении составлял 4 360 г.