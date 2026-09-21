Москва21 сен Вести.Жительница Красногорска Светлана рассказала порталу MK.RU, что родила своего 17-го ребенка.

При рождении мальчик весил 4540 граммов при 56 см роста. По словам врачей, и мать, и ребенок чувствуют себя отлично.

Теперь у Светланы и ее мужа Алексея пять сыновей и 12 дочерей.

Дети у нас все творческие и активные. Девочки больше всего любят рисование, а мальчишки — моделирование и спорт. Дома постоянно кипит жизнь! рассказала Светлана о жизни своей семьи

Ранее жительница Подмосковья, в семье которой уже росло 13 детей, родила двойню.