60-летняя москвичка стала мамой в третий раз, несмотря на опухоль В Москве 60-летняя доктор наук родила третьего ребенка

Москва3 сен Вести.Кандидат биологических наук и сотрудник РУДН 60-летняя Марина К. родила малыша, несмотря на возникшую опухоль. Об этом сообщает MSK1.RU, со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Стать мамой в третий раз пациентке помогли врачи Московского многопрофильного центра "Коммунарка".

Марина К. профессионально занимается изучением процессов старения, поэтому в 2010 году она заморозила яйцеклетки и спустя 15 лет обратилась в подмосковный центр женского здоровья в Щербинке.

Там пациентка прошла полный комплекс необходимых обследований, после которых врачи дали согласие на процедуру эмбриотрансфера — одного из методов экстракорпорального оплодотворения отмечается в сообщении

В результате на 38-й неделе пациентке провели кесарево сечение и удалили доброкачественную опухоль.

Марина К. 30 июля 2026 года родила третьего сына.