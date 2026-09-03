Москва3 сенВести.Кандидат биологических наук и сотрудник РУДН 60-летняя Марина К. родила малыша, несмотря на возникшую опухоль. Об этом сообщает MSK1.RU, со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
Стать мамой в третий раз пациентке помогли врачи Московского многопрофильного центра "Коммунарка".
Марина К. профессионально занимается изучением процессов старения, поэтому в 2010 году она заморозила яйцеклетки и спустя 15 лет обратилась в подмосковный центр женского здоровья в Щербинке.
Там пациентка прошла полный комплекс необходимых обследований, после которых врачи дали согласие на процедуру эмбриотрансфера — одного из методов экстракорпорального оплодотворенияотмечается в сообщении
В результате на 38-й неделе пациентке провели кесарево сечение и удалили доброкачественную опухоль.
Марина К. 30 июля 2026 года родила третьего сына.