Москва10 авгВести.Гинекологи Владивостокской клинической больницы №1 удалили большую миому матки 30-летней пациентке, сохранив репродуктивную функцию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.
Там уточнили, что опухоль была больше самой матки, а внутри нее находилось еще три небольших узла. Лапароскопическую операцию провели за три часа.
Нам удалось выполнить главную задачу – сохранить молодой женщине возможность в будущем выносить и родить малыша. Когда мы сказали ей об этом, она расплакалась. Благодарила от всего сердца нас, наше отделение. Это и есть самая высокая оценка нашей работырассказала врач-гинеколог Умида Хамроева
В данный момент женщина восстанавливается после операции.