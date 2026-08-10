Москва10 авг Вести.Гинекологи Владивостокской клинической больницы №1 удалили большую миому матки 30-летней пациентке, сохранив репродуктивную функцию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.

Там уточнили, что опухоль была больше самой матки, а внутри нее находилось еще три небольших узла. Лапароскопическую операцию провели за три часа.

Нам удалось выполнить главную задачу – сохранить молодой женщине возможность в будущем выносить и родить малыша. Когда мы сказали ей об этом, она расплакалась. Благодарила от всего сердца нас, наше отделение. Это и есть самая высокая оценка нашей работы рассказала врач-гинеколог Умида Хамроева

В данный момент женщина восстанавливается после операции.