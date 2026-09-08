Москва8 сен Вести.В Волгограде врачи перинатального центра №2 выходили младенца, родившегося с весом в 990 граммов. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Отмечается, что малышка, которой дали имя Милана, родилась раньше срока. В семье это уже четвертый ребенок, но старшие появились на свет вовремя.

Команда медиков Волгоградского областного перинатального центра №2 выходила девочку, родившуюся раньше срока с массой тела менее одного килограмма… На сегодняшний день девочка уже достаточно окрепла для выписки — ее рост составляет 46 сантиметров, а вес более 2 килограммов, и теперь она отправляется домой говорится на странице комитета во "ВКонтакте"

Первые недели девочка училась самостоятельно дышать и принимать питание. Она находилась под круглосуточным вниманием специалистов, которые корректировали тактику лечения и ухода.