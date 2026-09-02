Вторая за год тройня появилась на свет в Тульской области

В Тульской области родилась вторая за год тройня Вторая за год тройня появилась на свет в Тульской области

Москва2 сен Вести.В Тульской области на свет появилась вторая за год тройня. Об этом сообщили ИС "Вести" в Тульском областном перинатальном центре.

Дети родились 31 июля, сейчас их уже выписывают.

Самая маленькая из тройни – Ульяна, она родилась с весом 1 480 граммов и ростом 37 см. Полина появилась на свет с весом 1 679 граммов и ростом 44 см. Их брат Матвей оказался самым крупным – 1 950 граммов и 47 см.

Первая в этом году тройня из Тульской области появилась на свет 22 июня. Родились три девочки – Варвара, Виктория и Вероника.

Ранее сообщалось о необычной трихориальной тройне из Новосибирска. Каждый из малышей развивался из отдельной яйцеклетки, что, по словам врачей, случается редко.