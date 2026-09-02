Отец тульских тройняшек заявил, что испытывает приятный шок "Страха не было": отец королевской тройни из Тульской области поделился эмоциями

Москва2 сен Вести.Отец родившихся в Тульской области тройняшек Вячеслав Колобов поделился эмоциями с ИС "Вести".

Он заявил, что у него не было страха, когда оказалось, что детей будет трое. Напротив, по словам Вячеслава, он испытал приятный шок.

Как узнали? Это был шок, приятный шок. Но потом, осознав это, мы поняли, что это очень здорово. Дети – это счастье, а у нас тройное счастье. Страха не было рассказал мужчина

Все 9 месяцев Вячеслав был рядом с супругой. Также им помогали родственники. Вместе они создавали все условия, чтобы беременность прошла спокойно и хорошо. В итоге у пары родилась королевская тройня – две девочки-близняшки Полина и Ульяна и мальчик Матвей.

Новоиспеченный отец добавил, что раньше ни в его семье, ни в семье супруги тройняшек не было.

Первый заместитель губернатора региона Наталья Архипова приехала на выписку, чтобы поздравить родителей и вручить семье сертификат на 9 818 100 рублей. Эти деньги можно потратить на приобретение или строительство жилья. Об этом сообщается на канале главы области Дмитрия Миляева в MAX.

Семья получила статус многодетной и может рассчитывать на другие меры поддержки.