Москва9 авгВести.Супруги из Омска, у которых уже есть четверо детей, справились с появлением на свет пятого ребенка, пока скорая помощь ехала по вызову, сообщает ГТРК "Иртыш".
Бригада была недалеко от адреса и приехала буквально через три минуты. К этому моменту малышка уже успела появиться на светотмечается в публикации
Супруг роженицы не растерялся и принял роды сам. Мужчина аккуратно положил дочку рядом с женой, не перерезая пуповину, чтобы не травмировать.
Медики доставили маму и новорожденную девочку в перинатальный центр. Они чувствуют себя хорошо.