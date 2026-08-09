Многодетный житель Омска принял роды у жены за 3 минуты Многодетный омич принял роды у жены, пока ехала скорая

Москва9 авг Вести.Супруги из Омска, у которых уже есть четверо детей, справились с появлением на свет пятого ребенка, пока скорая помощь ехала по вызову, сообщает ГТРК "Иртыш".

Бригада была недалеко от адреса и приехала буквально через три минуты. К этому моменту малышка уже успела появиться на свет отмечается в публикации

Супруг роженицы не растерялся и принял роды сам. Мужчина аккуратно положил дочку рядом с женой, не перерезая пуповину, чтобы не травмировать.

Медики доставили маму и новорожденную девочку в перинатальный центр. Они чувствуют себя хорошо.